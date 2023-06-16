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Единственный в России военный лама посетил бойцов-буддистов в зоне СВО

04:45 16.06.2023
Баир-лама проводит религиозные обряды и молебны.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В зоне спецоперации на Южно-Донецком направлении для поддержки веры бойцов-буддистов группировки войск «Восток» работает помощник командира мотострелкового соединения, дислоцированного в Республике Бурятия, священник Баир-лама. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Священник совместно с офицерами по военно-политической работе посещает передовую, где проводит религиозные обряды, молебны и общается с земляками. Его работа помогает военнослужащим укрепить веру и ответить на сложные духовные вопросы, а также мобилизоваться при защите Отечества.

Стоит отметить, что это уже не первая командировка Баир-ламы в зону СВО. Летом он посещал воинские формирования и госпитали, где встречался с бойцами Восточного военного округа. Также в пункте постоянной дислокации капеллан оказывает помощь в решении семейных и служебных вопросов.

На данный момент Баир Михайлович Батомункуев является единственным в ВС РФ буддийским священнослужителем.

Ранее Минобороны России рассказывало, как православные священники в зоне специальной операции помогают военнослужащим выполнять поставленные задачи. Они сохраняют мир и душевное спокойствие, а также поднимают дух бойцов.

Священники помогают бойцам приобщиться к церковным таинствам. Нередко, рискуя жизнью, они не только служат молебны, но и причащают, исповедуют и крестят военнослужащих, обретших веру.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.  

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