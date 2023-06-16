Карчаа рассказал подробности боя при возвращении миссии МАГАТЭ с ЗАЭС

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Миссия МАГАТЭ во главе с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси, возвращавшаяся с Запорожской АЭС, переждала боестолкновение, начатое украинскими националистами, и после его завершения продолжила свое движение к линии боевого соприкосновения, где осуществили переход на территорию подконтрольную Украине. Подробности инцидента рассказал «Звезде» советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Украина нарушила режим тишины, который был заявлен ею до 18:00. Тот самый режим тишины, который Украина гарантировала», - отметил Ренат Карчаа.

Он добавил, что боестолкновение спровоцировали украинские националисты на линии боевого соприкосновения. Именно в целях недопущения создания рисков и угроз здоровью членов миссии колонна остановилась переждать завязавшийся бой.

«В настоящее время миссия находится в Запорожье. Все в порядке. Никаких пострадавших нет», - резюмировал Ренат Карчаа.

Напомним, этом был уже третий визит миссии международного агентства во главе с Гросси на крупнейшую в Европе атомную электростанцию. Впервые делегация посетила АЭС 1 сентября прошлого года.