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Летевший из Москвы в Сочи Boeing-737 экстренно приземлился в Саратове

Владимир Рубанов
22:25 16.06.2023
Причины вынужденной посадки не известны.
Летевший из Москвы в Сочи Boeing-737 экстренно приземлился в Саратове
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
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Выполнявший рейс Москва-Сочи самолет Boeing-737 совершил вынужденную посадку в саратовском международном аэропорту Гагарин, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Причины экстренной посадки не известны.

Самолет приземлился в Саратове в 19.08 (18.08 по московскому времени). С пассажирами работает представитель авиакомпании-перевозчика. Boeing-737 вылетел из Москвы в 16.25 после 45-минутной задержки.

По данным Telegram-канала Mash, Boeing-737 приземлился из-за технических неполадок. По сведениям канала, на борту находились 178 человек. Никто из них не пострадал.

Ранее Boeing 737-800 при выполнении разворота выкатился за пределы взлетной полосы в Новокузнецке. На борту находилось 160 пассажиров, никто из них не пострадал.

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