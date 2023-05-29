Самолет выкатился за пределы ВПП в Новокузнецке

На борту находилось 160 пассажиров (по другим данным - 157), никто не пострадал.

© Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте

Самолет авиакомпании Nordwind выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в новокузнецком аэропорту. На борту находилось 160 пассажиров (по другим данным - 157), никто не пострадал. Их вернули обратно в здание аэровокзала. Вылет перенесен на 20.00.

Рейс направлялся в Санкт-Петербург. В аэропорту объяснили случившееся «техническими причинами, возникшими при обслуживании рейса». Boeing 737-800 выкатился при выполнении разворота, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте, самолет левой стойки шасси съехал за край взлетной полосы, когда его буксировал тягач. После того как пассажиров высадили, борт отбуксировали на место стоянки.

Следователи проводят проверку.

Ранее в Москве и Тбилиси приземлились первые рейсы между странами после восстановления авиасообщения.