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Фетисов: страна развивается и движется к технологическому суверенитету

Владимир Рубанов
21:09 16.06.2023
По словам депутата, технологии, которые будут применяться к середине века, как раз и могут быть наработаны на нашей территории.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Стенды, которые представлены на ПМЭФ, показывают, что страна развивается и движется к суверенитету, в том числе технологическому, рассказал «Звезде» депутат Государственной думы РФ Вячеслав Фетисов.

«Есть темы, связанные  с экологическим благополучием страны, - это тот самый ресурс, который в ближайшее время станет для нас стратегическим. Чистая вода, дефицит которой уже ощущает больше 100 стран, еда - почти два миллиарда людей уже голодают на нашей планете. И понятны все те ресурсы жизнеобеспечения, которыми богата наша земля. В том числе энергетика - то, что сегодня востребовано в мире, особенно в африканских странах», - рассказал Фетисов.

По словам депутата, технологии, которые будут применяться к середине века, как раз и могут быть наработаны на нашей территории.

«Потому что огромная территория, разные климатические зоны, огромные водные ресурсы. Целые сектора экономики могут запуститься, в том числе и индустрия очистных сооружений. Понимаем, что промышленное производство и муниципальные образования сегодня испытывают дефицит именно в очистных сооружениях», - сказал Фетисов.

Ранее в ходе своего выступления на пленарной сессии форума президент РФ Владимир Путин сказал, что экономика России должна стать экономикой высоких зарплат.

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