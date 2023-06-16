В стране и мире Путин лично поздравил Терешкову с юбилеем полета первой женщины-космонавта Ян Брацкий Ранее президент наградил Валентину Терешкову орденом Гагарина. © Видео: Пресс-служба президента РФ © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент России Владимир Путин поздравил первую в мире женщину-космонавта Валентину Терешкову с годовщиной исторического полета. «Дорогая наша "Чайка". Прежде всего хочу поздравить вас с юбилеем вашего полета. Шестнадцатого июля 1963 года состоялся полет первой женщины-космонавта и тогда Советский Союз подтвердил свое лидерство в освоении космоса. Девятнадцать лет после вас женщин не было в космосе», - напомнил Путин. Со слов главы государства, тот полет стал ярким свидетельством безграничных возможностей человека в нашей стране. «Вы провели огромную научную работу, кроме того, сам факт полета женщины-космонавта был ярким свидетельством того, как в нашей стране относятся к женщинам, как им доверяют, как в нашей стране женщины добиваются заоблачных в прямом и переносном смысле слова достижений и результатов», - добавил президент. Владимир Путин отметил, что в России недавно был учрежден орден Юрия Гагарина, которым будут награждаться люди, добившиеся высот в деле освоения космоса. В юбилей полета президент вручил орден за номером один Валентине Терешковой. Экспертное мнение и аналитика