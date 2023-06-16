Путин наградил Терешкову недавно учрежденным орденом Гагарина

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Президент России Владимир Путин наградил депутата Государственной думы РФ Валентину Терешкову, которая является первой в мире женщиной-космонавтом, орденом Гагарина. Награда была учреждена главой Российского государства в мае этого года.

Согласно указу президента, этим орденом будут награждать за заслуги в сфере космоса. Кроме того, этот орден смогут получить иностранцы за эффективное участие в сотрудничестве с Российской Федерацией в космической области.



Напомним, 16 июня исполнилось 60 лет со дня полета Терешковой в космос. Она совершила его в 1963 году на космическом корабле «Восток-6», космический полет продолжался почти трое суток. Старт произошел на Байконуре с «гагаринской» площадки.

Валентина Терешкова, которой в этом году исполнилось 86 лет, является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».