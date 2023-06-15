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Поддержка не прекратится: военкоры обсудили с Сергеем Кириенко реализацию проекта «Все для Победы!»

Игорь Лапик
Виталий Никулин
Владимир Рубанов
19:52 15.06.2023
Больше двух миллионов россиян решили поддержать наших бойцов, сражающихся на передовой, и приняли участие в сборе средств в рамках проекта «Все для Победы!»
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Ростов-на-Дону вновь собирает главных солдат информационного фронта. Российские военкоры встречаются в южной столице для подведения итогов работы проекта «Все для Победы!» Именно здесь его запустили ровно год назад вместе с Народным фронтом.

Технику тестируют прямо на мини-полигоне в Ростовской области. Например, квадроцикл уже завтра поступит в передовые подразделения армии России. Он может выполнять задачи по эвакуации раненых, доставке боекомплекта. На него даже можно установить противотанковую управляемую ракету и выполнять непосредственно прямые боевые задачи.

Обкатку техники высокой проходимости и демонстрацию так называемых «Рюкзаков военкора» проводят на одном из полигонов. В них - гемостатик, ножницы, тампонирование и много других вещей, в которых разбираются те, кто изучал военно-тактическую медицину.

«Ребята когда узнали, что все это на 9 миллионов - для них, они тут же начали переодеваться. Тут же начали вот эти тепловизоры на планку Пикатини мастерить и сразу же устанавливать. И уже через день-два они пошли на штурм куда-то благодаря вот этим вещам», - рассказывает корреспондент телеканала «Звезда» Игорь Лапик.

Игорь Лапик - один из кураторов проекта. Свои материалы готовит на передовой, нередко под обстрелами. Прямо на месте детально изучает и потребности бойцов. С помощью Народного фронта, соцсетей, волонтеров эти потребности транслируются в общество, запускаются сборы. Такая гражданская тыловая поддержка стала уже системной.

За год страна отправила своим героям «посылок на передок» на сумму 7,5 миллиарда рублей. Квадрокоптеры, тепловизоры, генераторы, автомобили - все это под контролем Народного фронта аккумулируется на специальных распределительных складах. Военкоры сегодня на одном из таких объектов - оценивают масштабы проекта.

Один из распределительных складов, где миллиарды рублей трансформируются в сотни тонн грузов и формируются для отправки на передовую, выбрали для встречи военкоров с первым заместителем руководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко.

Александр Коц, Игорь Лапик, Ирина Куксенкова, Николай Долгачев, Илья Ушенин в стилизованной студии, на импровизированных диванах из поддонов обсуждают итоги и будущее проекта «Все для Победы!» Главный тезис: поддержка не прекратится. Она важна и тем, кто сейчас на передовой, и для тех, кто в силу здоровья, возраста и других обстоятельств в тылу, но сделает все для победы.

«Есть огромное количество людей у нас в стране, которые по возрасту, по состоянию здоровья, из-за разных обстоятельств не имеют прямой возможности внести свой вклад в борьбу за освобождение российских земель в Донбассе, в Новороссии, в борьбу за будущее нашей страны. А просто быть в стороне они не хотят и не могут. Они хотят внести какой-то свой вклад. На мой взгляд, самый важный вклад проекта “Все для Победы!” - это то, что миллионам этих людей была предоставлена возможность быть сопричастными», - сказал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Когда стартовал этот проект, бытовало мнение, что собирать деньги на свою армию - это нечто постыдное, говорит военный корреспондент медиагруппы «Комсомольская правда» Александр Коц.

«Я в этом ничего такого не вижу. Я вижу в обществе огромный запрос на помощь своей армии. На то, чтобы как-то участвовать, чувствовать себя причастным к великому делу», - сказал он.

К годовщине проекта «Все для Победы!» также был заявлен специальный сбор. Его кураторами стали две дюжины военкоров. Только в его рамках на 130 миллионов рублей закупили 200 квадроциклов и более двух тысяч «Рюкзаков военкора». Уже сегодня эта материальная поддержка отправится на передовую.

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