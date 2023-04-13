В США предложили пригласить в НАТО Австралию, Израиль и Японию

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Привлечение Австралии, Израиля и Японии к участию в НАТО позволит существенно увеличить бюджет альянса и превратит его во всемирную организацию. Так считает экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Своими мыслями по поводу расширения НАТО политик поделился в статье для Wall Street Journal.

Болтон напомнил, что еще экс-премьер-министра Испании Хосе Марии Аснара предлагал пригласить к участию в НАТО Японию, Австралию, Израиль и другие страны, «приверженные целях расходов НАТО на оборону».

«Нам стоит реализовать предложение Хосе Марии Аснара», - процитировало Болтона RT.

Болтон считает разумным увеличить военные расходы США и достичь показателей эпохи Рональда Рейгана, для этого, как полагает политик, придется сокращать бюджетные расходы в других сферах.

Ранее сообщалось о вступлении в НАТО Финляндии: члены альянса ратифицировали ее заявку 31 марта. Решение о вступление в НАТО Швеции пока блокируется Венгрией и Турцией.