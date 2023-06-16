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В ЦБ прогнозируют исчезновение расчетов по Visa и Masterсard в России через три года

Владимир Рубанов
18:46 16.06.2023
Сейчас доля этих платежных систем в РФ падает.
В ЦБ прогнозируют исчезновение расчетов по Visa и Masterсard в России через три года
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, GlobalLookPress
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Расчеты с помощью Visa и Masterсard полностью прекратятся на территории РФ, прогнозирует первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Сейчас доля этих платежных систем в России падает, рассказала представитель Банка России на ПМЭФ, передает ТАСС.

Через три года расчеты в России будут проводиться исключительно национальными решениями, сказала Скоробогатова. Кроме того, в течение пяти лет международная платежная инфраструктура перейдет от SWIFT к региональным платформам, считает она.

Уже 14 иностранных банков сотрудничают с Россией в рамках системы быстрых платежей, отметила первый зампред ЦБ. По ее словам, доля безналичных расчетов в розничных платежах в РФ достигла 81,2% и продолжит расти.

Международные платежные системы Visa и Mastercard прекратили работу в России после начала специальной военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что Банк России планирует приступить к операциям с цифровым рублем к концу 2023 года. Глава Минфина РФ Антон Силуанов говорил, что цифровые валюты можно будет использовать при трансграничных расчетах.

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