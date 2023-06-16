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Лавров пообещал военно-технический ответ, если F-16 появятся над Украиной и создадут угрозу РФ

Тимур Шерзад
18:50 16.06.2023
Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что эти самолеты могут нести ядерное вооружение.
Лавров пообещал военно-технический ответ, если F-16 появятся над Украиной и создадут угрозу РФ
© Фото: MFA Russia,GlobalLookPress
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Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия даст военно-технический ответ на возможное появление создающих для РФ угрозу самолетов F-16 над Украиной. 

«На ваш вопрос отвечая, как мы будем реагировать. Ответ за военными, они знают, что делать. F-16 - военно-техническое произведение, поэтому если мы увидим, что эти самолеты полетели над Украиной и создают нам угрозу, конечно, будет тоже военно-технический ответ», - сказал Лавров в интервью RT

Сергей Лавров подчеркнул, что эти самолеты могут нести ядерное вооружение. По его словам, Россия сделала очень серьезный демарш в Совбезе ООН.

США, по словам Лаврова, ответили, что они якобы не дадут Украине самолеты с ядерным оружием, но российские дипломаты заметили, что современные системы не позволяют определить, несет ли ядерное оружие самолет, который находится в воздухе. 

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что F-16 будут гореть так же, как и «Леопарды».

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