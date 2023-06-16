Борисов пообещал помочь войскам в зоне СВО связью и разведкой

Глава Роскосмоса Юрий Борисов подчеркнул необходимость динамичного развития тех направлений, где Россия пока отстает.

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Роскосмос должен помочь военнослужащим во время боевых действий в зоне спецоперации разведкой и связью. Об этом в преддверии обращения президента Владимира Путина к участникам Петербургского экономического форума заявил глава госкорпорации Юрий Борисов.

«Современные боевые действия невозможны без серьезной информации с точки зрения разведки различного рода, управления, организации устойчивой связи. Безусловно, космические группировки обязаны предоставлять такой спектр услуг. Мы будем над этим работать», - пообещал Борисов.

Глава Роскосмоса подчеркнул необходимость динамичного развития тех направлений, где Россия пока отстает. По его словам, тенденция сегодняшнего дня - создания многоспутниковых группировок, которые создают необходимый перечень услуг, в том числе в области обороны и безопасности.

Ранее в Роскосмосе анонсировали старт лунной миссии. В корпорации заявили, что аппарат «Луна-25» будет запущен в августе 2023 года. Сейчас конструкторы отрабатывают моделирование ключевого этапа - мягкой посадки модуля на поверхность Луны.