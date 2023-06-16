Очевидцы публикуют кадры горящего здания на северо-западе Москвы

Данных о пострадавших в настоящее время нет.

© Видео: gorodlive_shchukino, VK © Фото: gorodlive_shchukino, VK

Пожар произошел в здании на территории Центра медицины и катастроф на Щукинской улице на северо-западе Москвы. Кадры огромного облака густого дыма над местом ЧП публикуют очевидцы в соцсетях.

Как сообщили «Звезде» в экстренных службах, на первом этаже строящегося здания горит утеплитель.

«В 17:24 16.06.2023 года... поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Щукинская, д. 5, стр. 2.», - говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают пожарные. Данных о пострадавших в настоящее время нет.

Сегодня в подмосковном Дзержинском загорелись гаражные боксы рядом с ТЭЦ-22, площадь пожара достигала 500 «квадратов».