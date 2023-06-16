Путин заявил, что РФ не преследует цель дедолларизации отечественной или мировой экономики

Американские элиты сами порождают сомнения в надежности валюты США и как расчетного инструмента, и как средства накопления, сказал президент.

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У РФ никогда не было и нет цели дедолларизации российской или мировой экономики, заявил президент России Владимир Путин. Влияние той или иной валюты на мировую экономику напрямую связано с экономическим потенциалом страны, сказал глава государства.

Экономика США является одной из мировых экономик. Это великая экономика, что очевидная заслуга талантливого, дееспособного американского народа, сказал Путин.

«Сегодняшнее политическое руководство злоупотребляет доверием американцев. В том числе потому, что, преследуя сиюминутные конъюнктурные политические цели, они подрывают свое могущество. В том числе в сфере мировых финансов», - сказал Владимир Путин.

По словам главы государства, используя доллар как инструмент вооруженной борьбы, американские элиты порождают сомнения в надежности валюты США и как расчетного инструмента, и как средства накопления.

Ранее в ходе пленарной сессии ПМЭФ Путин заявил, что поставленные Киеву истребители F-16 будут гореть так же, как и танки «Леопард». Глава государства добавил, что если эти самолеты будут располагаться на авиабазах за границей Украины, но при этом использоваться в боевых действиях, то Россия рассмотрит варианты их поражения.