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Президент РФ Владимир Путин заявил об уничтожении пяти комплексов Patriot под Киевом.

«Если мы под Киевом уничтожили пять комплексов Patriot, что нам стоит уничтожить любое любое здание или сооружение в центре Киева. Нет таких ограничений, мы не делаем этого по ряду соображений», - сказал он на полях ПМЭФ.

Он также прокомментировал атаки дронов на Московский Кремль и на Белгородскую область. По словам главы государства, Россию пытаются спровоцировать на ответные действия, чтобы указать партнерам Москвы на жестокость страны. Что касается Белгородской области - это попытка Киева заставить РФ перебросить подразделения на этот участок.

Также участники Петербургского экономического форума почтить память бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Российский президент отметил вклад политика в сближение позиций России и стран Североатлантического альянса.