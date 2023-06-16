В стране и мире Участники ПМЭФ почтили память Берлускони по просьбе Путина Ян Брацкий Президент Владимир Путин назвал ушедшего из жизни экс-премьера Италии Сильвио Берлускони светлым и энергичным человеком. © Фото: CuccurÃ, Keystone Press Agency, GlobalLookPress Читайте нас на: Владимир Путин попросил участников Петербургского экономического форума почтить память бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Российский лидер отметил вклад политика в сближение позиций России и стран Североатлантического альянса, навал его деятельным человеком. «Я прощу прощения у аудитории. Недавно из жизни ушел экс-премьер Италии Сильвио Берлускони. Он многое сделал для того, чтобы выстроить нормальные долгосрочные отношения между Россией и странами НАТО. Это был очень светлый, деятельный и энергичный человек. Без всякого преувеличения считаю его личностью мирового масштаба. Я попросил бы почтить его память минутой молчания», - сказал Путин. Церемония прощания с Сильвио Берлускони состоялась в Милане в минувшую среду. Гроб с телом политика внесли в Кафедральный собор города, где с ним смогли проститься близкие, политические соратники и представители иностранных государств. Тело Берлускони будет кремировано и захоронено в мавзолее на семейной вилле. Сильвио Берлускони умер 12 июня на 87-м году жизни. Он проходил лечение от легочной инфекции на фоне хронической лейкемии. Экспертное мнение и аналитика