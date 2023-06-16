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Участники ПМЭФ почтили память Берлускони по просьбе Путина

Ян Брацкий
17:30 16.06.2023
Президент Владимир Путин назвал ушедшего из жизни экс-премьера Италии Сильвио Берлускони светлым и энергичным человеком.
Участники ПМЭФ почтили память Берлускони по просьбе Путина
© Фото: CuccurÃ, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Владимир Путин попросил участников Петербургского экономического форума почтить память бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Российский лидер отметил вклад политика в сближение позиций России и стран Североатлантического альянса, навал его деятельным человеком.

«Я прощу прощения у аудитории. Недавно из жизни ушел экс-премьер Италии Сильвио Берлускони. Он многое сделал для того, чтобы выстроить нормальные долгосрочные отношения между Россией и странами НАТО. Это был очень светлый, деятельный и энергичный человек. Без всякого преувеличения считаю его личностью мирового масштаба. Я попросил бы почтить его память минутой молчания», - сказал Путин.

Церемония прощания с Сильвио Берлускони состоялась в Милане в минувшую среду. Гроб с телом политика внесли в Кафедральный собор города, где с ним смогли проститься близкие, политические соратники и представители иностранных государств. Тело Берлускони будет кремировано и захоронено в мавзолее на семейной вилле. Сильвио Берлускони умер 12 июня на 87-м году жизни. Он проходил лечение от легочной инфекции на фоне хронической лейкемии.

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