«Жестко вообще, кипиш»: строитель снял на видео пожар у ЖК на востоке Москвы

К настоящему моменту возгорание полностью ликвидировано, пострадавших нет.

© Видео: izmailovo_online_chat, Telegram © Фото: izmailovo_online_chat, Telegram

На востоке Москвы произошел пожар рядом со строящимся жилым комплексом на Амурской улице.

Кадры с места происшествия разместили в социальных сетях очевидцы. На одном из видео происходящее эмоционально комментирует рабочий на стройке.

Как уточнили «Звезде» в ГУ МЧС по Москве, было возгорание стройматериалов на площади 20 «квадратов». В 11.12 пожар был полностью ликвидирован.

В результате произошедшего никто не пострадал, сообщили в экстренных службах.

Несколькими днями ранее торговые павильоны загорелись в Москве на одном из крупнейших рынков «Садовод». Тогда пострадал один человек.