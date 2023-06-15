«Жестко вообще, кипиш»: строитель снял на видео пожар у ЖК на востоке Москвы
К настоящему моменту возгорание полностью ликвидировано, пострадавших нет.
© Видео: izmailovo_online_chat, Telegram © Фото: izmailovo_online_chat, Telegram
На востоке Москвы произошел пожар рядом со строящимся жилым комплексом на Амурской улице.
Кадры с места происшествия разместили в социальных сетях очевидцы. На одном из видео происходящее эмоционально комментирует рабочий на стройке.
Как уточнили «Звезде» в ГУ МЧС по Москве, было возгорание стройматериалов на площади 20 «квадратов». В 11.12 пожар был полностью ликвидирован.
В результате произошедшего никто не пострадал, сообщили в экстренных службах.
Несколькими днями ранее торговые павильоны загорелись в Москве на одном из крупнейших рынков «Садовод». Тогда пострадал один человек.