Центробанк предупредил россиян о новой схеме мошенников с QR-кодами

В Центральном банке РФ отметили, что настоящие сотрудники банков никогда не запрашивают у клиентов QR-код.

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В России появился новый вид мошенничества - злоумышленники начали использовать QR-коды для снятия наличных денег. Об этом заявили в Центральном банке РФ.

«Чтобы украсть деньги, мошенники используют сервис снятия наличных денег по QR-коду, который стал доступен в некоторых банках», - говорится в сообщении, которое было опубликовано в Telegram-канале регулятора.

Отмечается, что мошенники звонят клиенту банка и сообщают о якобы попытке снять денежные средства, после чего просят прислать им QR-код, чтобы отменить операцию. После получения такого кода лжесотрудники банков просто снимают деньги в банкоматах со счета обманутого человека.

В ЦБ РФ рекомендовали пользователям не хранить изображение QR-кода на своем мобильном устройстве или в распечатанном виде и никому его не передавать, подчеркнув, что настоящие сотрудники банков никогда не запрашивают у клиентов QR-код.

Ранее служба безопасности ВТБ зафиксировала всплеск активности мошенников, использующих новую схему обмана клиентов, чтобы получить доступ в личный кабинет онлайн-банка. Как сообщила пресс-служба банка, аферисты звонят клиенту по телефону, представляются сотрудниками контакт-центра, информируют о блокировке учетной записи онлайн-банка и просят продиктовать пароль из СМС-сообщения, чтобы восстановить доступ в личный кабинет. В результате обмана преступники могут получить доступ ко всем счетам клиента.