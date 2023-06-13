Путин заявил, что удивляется, как человек с еврейской кровью может поддерживать неонацистов

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Президент России Владимир Путин заявил, что его удивляет, как украинский лидер Владимир Зеленский, в жилах которого течет еврейская кровь, может поддерживать неонацистов.

Такое заявление глава государства сделал в ходе встречи с военными корреспондентами.

«Я вообще удивляюсь, как человек, у которого в жилах течет еврейская кровь, который возглавляет государство, Украину...Как он может поддерживать неонацистов? Я просто не понимаю этого», - сказал он.

Нацисты уничтожали еврейское гражданское население, напомнил президент РФ, а теперь на Украине таких личностей, как Степан Бандера, возводят в разряд национальных героев.