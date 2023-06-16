Путин: нужно сделать так, чтобы наши граждане могли вкладывать деньги и зарабатывать дома

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Нужно создать возможность для граждан России инвестировать свои средства и зарабатывать на этих инвестициях в РФ, заявил президент Владимир Путин.

«Мы знаем те ситуации, когда вложенные за границей средства оказались в подвешенном состоянии», - сказал президент в ходе выступления на пленарной сессии третьего дня ПМЭФ-2023.

XXVI Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. Участие в ПМЭФ в этом году подтвердили 17 тысяч человек из 130 стран мира.

Впервые на форуме в Петербурге представлены новые регионы России. Стенды Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей расположены рядом.



Форум посетили президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и президент Алжира Абдельмаджид Теббун. ОАЭ принимают участие в форуме в качестве основного гостя.