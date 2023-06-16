Путин предложил повысить пороги крупного имущественного ущерба в области авторских прав

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Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ выступил с предложением повысить пороги крупного имущественного ущерба в области авторских и смежных прав в два раза

Глава государства обратил внимание на то, что зарубежные компании сами приняли решение не поставлять в Россию программное обеспечение и не предоставлять другие услуги.

«Считаю правильным повысить эти пороги как минимум в два раза», - сказал российский лидер.

В то же время, Путин пообещал, что к иностранным компаниям, которые не покинут российский рынок, будут относится как к своим - для них создадут необходимые условия для работы в РФ.