Путин пообещал относиться к оставшимся на рынке иностранным компаниям как к своим

С уходом транснациональных компаний на российском рынке высвободились до двух миллионов квадратных метров торговых площадей, отметил Путин.

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Сохранив и расширив свободу предпринимательства, Россия сделала правильный выбор. Об этом на полях Петербургского экономического форума заявил Владимир Путин.

«В прошлом году нам пророчили, что под давлением санкций Россия вернется к административно-командной экономике... Мощным стимулом стало замещение транснациональных корпораций, которые ушли с российского рынка. Они не смогли устоять под мощным давлением зарубежных элит. Мы никого и никогда не выгоняли с нашего рынка, предлагали хорошо подумать о российских партнерах и последствиях. У каждого было право выбора», - подчеркнул Путин.

Ушедшие из России зарубежные бренды освободили до двух миллионов квадратных метров торговых площадей, уточнил президент. Сегодня почти все они заняты отечественным бизнесом.

За прошлый год российские производители подали более 90 тысяч заявок на регистрацию торговых знаков. Это одежда, косметика, бытовая химия и прочее, сказал Путин. Что касается зарубежных компаний, которые захотят вернуться, для них также будут созданы необходимые условия для работы в нашей стране, пообещал президент. Ранее Владимир Путин отметил рост ВВП в апреле на 3,3% в годовом выражении.