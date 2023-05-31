Бойцы ЗВО обрушили мощь «Града» на противника на Купянском направлении

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России показало боевую работу расчетов РСЗО «Град» Западного военного округа на Купянском направлении. На записи видно, как реактивные снаряды сходят с направляющих и летят в сторону противника.

Артиллеристы бьют по целям, координаты которых передаются с помощью беспилотников на командный пункт. Это позволяет оперативно корректировать огонь. РСЗО накрывают огромные площади, на которых находится противник. Ударная волна и осколки, которые разлетаются на сотни метров, уничтожают выявленные огневые позиции и укрепления.

«Наша батарея во взаимодействии с нашим полком поразила очень много целей. Одними из последних - склад с вооружением и боеприпасами. До этого - поражение колонны. Там мы прикрывали наш полк. И 24 единицы техники были уничтожены с дистанции шести километров», - сказал старший офицер батареи с позывным Черешня.

Отстрелявшись, расчеты сворачиваются и едут на перезарядку, пока противник не ударил в ответ. После пополнения боекомплекта машину маскируют до получения нового приказа.

Между тем капитан Тимур Дудкин заявил, что его батальон уничтожил 15 украинских танков, четыре бронетранспортера и пять БМП в одном бою.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.