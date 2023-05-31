Бойцы ЗВО обрушили мощь «Града» на противника на Купянском направлении
Минобороны России показало боевую работу расчетов РСЗО «Град» Западного военного округа на Купянском направлении. На записи видно, как реактивные снаряды сходят с направляющих и летят в сторону противника.
Артиллеристы бьют по целям, координаты которых передаются с помощью беспилотников на командный пункт. Это позволяет оперативно корректировать огонь. РСЗО накрывают огромные площади, на которых находится противник. Ударная волна и осколки, которые разлетаются на сотни метров, уничтожают выявленные огневые позиции и укрепления.
«Наша батарея во взаимодействии с нашим полком поразила очень много целей. Одними из последних - склад с вооружением и боеприпасами. До этого - поражение колонны. Там мы прикрывали наш полк. И 24 единицы техники были уничтожены с дистанции шести километров», - сказал старший офицер батареи с позывным Черешня.
Отстрелявшись, расчеты сворачиваются и едут на перезарядку, пока противник не ударил в ответ. После пополнения боекомплекта машину маскируют до получения нового приказа.
Между тем капитан Тимур Дудкин заявил, что его батальон уничтожил 15 украинских танков, четыре бронетранспортера и пять БМП в одном бою.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.