Путин предложил объявить амнистию по вынужденным валютным нарушениям

Мораторий на штрафы за нарушение валютного законодательства будет продлен на 2024 год, пообещал президент.

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Президент России Владимир Путин предложил объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, допущенным в период моратория на штрафы. С таким предложением глава государства обратился к участникам Петербургского экономического форума.

«На недавней встрече с представителями общественного бизнес-объединения "Деловая Россия" коллеги прямо ставили вопрос об амнистии в валютной сфере. Я скажу откровенно: подобный подход мы применяем нечасто, но сейчас, когда нарушение обязательств со стороны западных контрагентов стало привычной практикой, считаю правильным пойти навстречу бизнесу в столь остром вопросе, а именно - предлагаю объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, допущенным в период действия моратория», - сказал Путин.

Закон о моратории на применение административной ответственности в отношении российских резидентов за нарушение отдельных норм валютного законодательства был принят летом 2022 года.

Кроме того, российский лидер отметил обновленный рекорд товарного экспорта, который составил 592 миллиарда долларов. Почти треть этой суммы, 188 миллиардов долларов, пришлась на несырьевой, неэнергетический экспорт, уточнил президент.