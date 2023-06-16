Путин: за прошлый год наш товарный экспорт обновил рекорд, составив $592 млрд

Почти треть этой суммы пришлась на несырьевой экспорт.

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Российский товарный экспорт за прошлый год обновил рекорд, составил 592 миллиарда долларов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на ПМЭФ.

«В целом за прошлый год наш товарный экспорт обновил рекорд десятилетней давности, составил 592 миллиарда долларов. Почти треть этой суммы, 188 миллиардов долларов, пришлась на несырьевой, неэнергетический экспорт», - сказал глава государства.

Как утверждает президент, за озвученными им цифрами стоит 6,4 миллиона рабочих мест и 2,2 триллиона рублей налоговых платежей в консолидированные бюджеты страны. Он добавил, что на новый максимум вышли поставки агрокомплекса - это более 41 миллиарда долларов. По словам Путина, десять лет Россия входит в пятерку ведущих экспортеров зерна.

Также глава государства в ходе своего выступления указал на необходимость страны увеличивать расходы на оборону.

В Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня проходит 26-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023). На форуме представлены новинки производства, проходят дискуссии между чиновниками и представителями бизнеса.