Путин: нужно обеспечить интернетом населенные пункты, где проживают от 100 до 500 человек

По словам главы государства, выполнить эту задачу нужно до 2030 года.

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Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, обратил внимание на то, что следует обеспечить интернетом и надежной связью населенные пункты, в которых проживают от 100 до 500 человек.

По словам российского лидера, выполнить эту задачу нужно до 2030 года.

«Речь идет не только об улучшении качества жизни людей, развитие региональной инфраструктуры создает новые возможности для бизнеса», - подчеркнул президент.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что отключение нашей страны от мирового интернета практически невозможно. Кроме того, он добавил, что РФ не планирует от него отказываться.