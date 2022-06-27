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В Кремле оценили возможность отключения России от мирового интернета

Анна Касаткина
08:07 27.06.2022
По словам спецпредставителя президента, РФ не собирается ограничивать доступ к глобальной сети.
В Кремле оценили возможность отключения России от мирового интернета
© Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости
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Отключение России от глобального интернета практически невозможно, а сама страна от него отказываться не собирается. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по цифровизации Дмитрий Песков.

«Мы подготовились так, чтобы российский интернет продолжил существование, даже если у нас его отключат», - сказал он в интервью РИА Новости на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме.

Если россиянам решат отключить интернет извне, то локальные ресурсы продолжат работать, а коннекторы к мировому интернету будут достроены, пояснил Песков. Он также добавил, что сама Россия не собирается отключать глобальный интернет на своей территории.

В интервью спецпредставитель президента также рассказал, что в России собираются создать «Алмазный фонд» технологий. По его словам, он будет включать 30-50 линий передовых разработок и может появиться в ближайшие 10-20 лет.

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