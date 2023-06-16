Путин констатировал рост ВВП на 3,3% в годовом выражении

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Второй квартал прошлого года стал самым тяжелым для российской экономики и бизнеса. С этого начал свою речь на Петербургском экономическом форуме президент Владимир Путин.

«Тогда стремительно менялись обстоятельства, привычный порядок торговли, логистики, тогда, по сути, перекраивалась вся ткань деловой и хозяйственной жизни. Сегодня, дамы и господа, можно уверенно сказать, что стратегия, выбранная тогда и государством, и бизнесом, сработала», - заявил Путин.

По словам главы государства, позитивные макроэкономические тенденции набирают обороты.

«В апреле ВВП вырос на 3,3% в годовом выражении, а по итогам года он прибавит более процента, по оценкам МВФ», - добавил президент.

В свою очередь, российские эксперты анонсируют двухпроцентный рост внутреннего валового продукта в годовом выражении. Это позволит России удержаться в числе ведущих мировых экономик, подчеркнул Путин.