Путин констатировал сохранение ответственной денежно-кредитной политики в РФ

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В России удалось сохранить сбалансированную денежно-кредитную политику. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2023.

Как отметил глава государства, ценностные подходы к развитию российской экономики сработали.

Эффективная комбинация бюджетной и денежно-кредитной политики в РФ позволила выйти на минимальные значения по безработице, а также по инфляции, констатировал Путин.

«(Инфляция. - Прим. ред.) сейчас в России ниже, чем во многих западных странах... и еврозоне, и других регионах, и близка к историческому минимуму», - привел данные российский лидер.

Кроме того, президент заявил о росте ВВП на 3,3% в годовом выражении. По оценкам главы государства, РФ удастся удержаться среди ведущих экономик мира.