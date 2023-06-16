Пушилин заявил о неготовности Киева к реальному урегулированию ситуации

По его мнению, власти Украины сейчас «не субъектны» в плане принятия решений по мирному урегулированию.

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Киевский режим не готов ни в каких смыслах к нормальному урегулированию ситуации, заявил «Звезде» на полях ПМЭФ врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Важна инициатива всех здравомыслящих стран выходить на точку какого-то примирения, но, к сожалению, украинский режим не готов ни в каких смыслах к нормальному, реальному урегулированию ситуации», - сказал он.

По мнению Пушилина, украинские власти на данный момент «не субъектны» в плане принятия тех или иных решений по мирному урегулированию.

«Доверие, которое было оказано со стороны руководства нашей страны и лично президента Российской Федерации в адрес стран-гарантов и лидеров этих стран, к сожалению, потерпело очень серьезный удар», - заявил он.

Врио главы ДНР обратил внимание на то, что Франсуа Олланд и Ангела Меркель (в 2014 году президент Франции и канцлер ФРГ соответственно), которые были основоположниками этого урегулирования, доказали, что им не следует доверять. Эти политики, по сути, расписались в том, что изначально Минские соглашения не были нацелены на мир, подчеркнул Пушилин.