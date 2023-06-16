Силуанов считает, что страны G7 первыми пострадают от запрета экспорта товаров в РФ

Решением о запрете экспорта в Россию Европа лишь в очередной раз выстрелит себе в ногу, сказал он.

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Страны «Большой семерки» в первую очередь пострадают от полного запрета на экспорт товаров в Россию, если решатся его ввести. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью RT на полях ПМЭФ-2023.

По словам Силуанова, логика любой страны - продвигать товар на внешние рынки, продать и заработать. Государства стремятся использовать сферу торговли, чтобы реализовать свои экономические задачи и цели. Поэтому, если Европа закроет для себя такой крупный рынок, как Россия, она сама понесет ущерб, сказал министр финансов.

По словам главы Минфина, торговых границ между странами нет, товары поставляются через ряд государств. Россия начинает покупать санкционированные товары у дружественных стран, в первую очередь у Китая.

Поэтому такой запрет установить фактически невозможно, сказал Силуанов. Решением о запрете экспорта в Россию Европа лишь в очередной раз выстрелит себе в ногу, сказал он.

Ранее страны G7 обсуждали всеобъемлющий запрет на экспорт товаров в Россию.