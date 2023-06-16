Сальдо заявил, что украинские боевики попытались его убить британскими ракетами
Неделю назад украинские боевики попытались совершить покушение на временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. Об этом сообщил глава региона в своем Telegram-канале. По его словам, националисты выпустили более 10 высокоточных британских ракет по его предполагаемому местонахождению.
«Пострадали мирные жители. Были разрушены и сожжены пункты временного размещения эвакуированных в Железном Порту и на Арабатской стрелке», - отметил Владимир Сальдо.
Напомним, 10 июня врио губернатора Херсонской области сообщил, что боевики обстреляли пункт временного размещения людей на Арабатской стрелке. В результате погибла одна женщина.
Также националисты обстреляли населенный пункт Железный порт. В ходе атаки оказался разрушен отель «Позитив».