Сальдо заявил, что украинские боевики попытались его убить британскими ракетами

В результате неудавшегося покушения были разрушены пункты временного размещения людей в Железном Порту и на Арабатской стрелке.

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Неделю назад украинские боевики попытались совершить покушение на временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. Об этом сообщил глава региона в своем Telegram-канале. По его словам, националисты выпустили более 10 высокоточных британских ракет по его предполагаемому местонахождению.

«Пострадали мирные жители. Были разрушены и сожжены пункты временного размещения эвакуированных в Железном Порту и на Арабатской стрелке», - отметил Владимир Сальдо.

Напомним, 10 июня врио губернатора Херсонской области сообщил, что боевики обстреляли пункт временного размещения людей на Арабатской стрелке. В результате погибла одна женщина.

Также националисты обстреляли населенный пункт Железный порт. В ходе атаки оказался разрушен отель «Позитив».