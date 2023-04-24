Силуанов заявил о перспективности использования цифровых валют для финрасчетов

Глава Минфина добавил, что переход на использование рубля, на использование валют дружественных стран и на использование цифровых валют является приоритетом при проведении финансовых расчетов.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Цифровой рубль запустят в обращение до конца года. Об этом на открытии просветительского марафона «Знание» заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его словам, цифровые валюты можно будет использовать для трансграничных расчетов. Планируется, что клиенты будут открывать электронные кошельки и проводить по ним операции. Силуанов также отметил, что доллар больше не является резервной валютой. В международных расчетах Россия пользуется, к примеру, рублями и юанями.

«Использование национальной валюты в настоящее время - это наш приоритет, поскольку правильно президент говорил, что это не мы ушли от доллара, а доллар ушел от нас. Потому что расчеты в долларах стали опасными: могут заморозить, платеж может не пройти. И поэтому переход на использование рубля, на использование валют дружественных стран, на использование цифровых валют - вот наше сегодняшнее и вот наше будущее для проведения финансовых расчетов», - заявил министр во время выступления.

В начале апреля глава Минфина Силуанов объяснил колебания курса доллара торговым балансом. Он добавил, что на курс влияет торговый баланс: сколько продано и сколько куплено государством. По этой причине на стоимости иностранной валюты может сказываться увеличение импорта или сокращение экспортной выручки.