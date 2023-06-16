В Москве в два раза вырастут штрафы за безбилетный проезд

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В Москве с 18 июня в два раза вырастут штрафы за безбилетный проезд и использование чужой социальной карты - до 2 000 и 4 000 рублей соответственно. Об этом сообщили в Дептрансе Москвы.

Изменения в городской Кодекс об административных правонарушениях внесла Мосгордума.

«С 18 июня повышаются штрафы за безбилетный проезд и использование чужой социальной карты. Это коснется всего городского транспорта», - говорится в сообщении.

Штраф за безбилетный проезд вырастет до 2 000 рублей вместо 1 000 раньше, за неправомерное использование чужой льготной карты будут штрафовать на 4 000 вместо 2 500 рублей.

Ранее в России решили запретить таксистам работать более 12 часов в сутки. Изменения вступят в силу с 1 сентября.