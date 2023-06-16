В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Воздушная тревога объявлена в Киеве, где сейчас находится президент ЮАР

Анна Назайкина
11:47 16.06.2023
По словам мэра города Кличко, взрыв произошел в Подольском районе.
Воздушная тревога объявлена в Киеве, где сейчас находится президент ЮАР
© Фото: Danil Shamkin, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Взрывы прогремели в Киеве, передают ряд украинских СМИ и Telegram-каналов.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что взрыв произошел в Подольском районе столицы.

«Взрыв в столице. В Подольском районе», - написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Также в Киеве была объявлена воздушная тревога, следует из данных официального ресурса по оповещению населения.

В настоящий момент в столице Украины находится президент ЮАР Сирил Рамапоса. Сегодня утром он прибыл на железнодорожную станцию под Киевом. Как утверждается, глава государства приехал для обсуждения африканской инициативы по мирному урегулированию.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:47 В стране и мире
Воздушная тревога объявлена в Киеве, где сейчас находится президент ЮАР
11:35 В стране и мире
Путин наградил Терешкову недавно учрежденным орденом Гагарина
11:31 В стране и мире
В Армавире за подготовку теракта задержали 15-летнего подростка
11:16 В стране и мире
Минтруд не поддержал введение шестидневной рабочей недели
10:23 Армия
Видео
МО РФ: в 2023 году бойцы получили по 300 тысяч рублей за каждый сбитый украинский самолет
Популярное
Видео
Капитан Курбанов рассказал, как бойцы получили по 100 тысяч рублей за подбитый танк противника
Видео
Путин назвал придурками тех, кто бьет по гражданским объектам
Видео
«Жестко вообще, кипиш»: строитель снял на видео пожар у ЖК на востоке Москвы
Лукашенко заявил, что «послал на хрен» украинскую делегацию
Видео
В Кремле с тревогой восприняли сообщения о Делимханове
Видео
«Какой на хрен третий тур? Это госпереворот!»: Путин о событиях на Украине во время прихода Ющенко
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.