В стране и мире Воздушная тревога объявлена в Киеве, где сейчас находится президент ЮАР Анна Назайкина По словам мэра города Кличко, взрыв произошел в Подольском районе. © Фото: Danil Shamkin, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress Читайте нас на: Взрывы прогремели в Киеве, передают ряд украинских СМИ и Telegram-каналов. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что взрыв произошел в Подольском районе столицы. «Взрыв в столице. В Подольском районе», - написал градоначальник в своем Telegram-канале. Также в Киеве была объявлена воздушная тревога, следует из данных официального ресурса по оповещению населения. В настоящий момент в столице Украины находится президент ЮАР Сирил Рамапоса. Сегодня утром он прибыл на железнодорожную станцию под Киевом. Как утверждается, глава государства приехал для обсуждения африканской инициативы по мирному урегулированию. Экспертное мнение и аналитика