Воздушная тревога объявлена в Киеве, где сейчас находится президент ЮАР
По словам мэра города Кличко, взрыв произошел в Подольском районе.
© Фото: Danil Shamkin, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
Взрывы прогремели в Киеве, передают ряд украинских СМИ и Telegram-каналов.
Мэр города Виталий Кличко сообщил, что взрыв произошел в Подольском районе столицы.
«Взрыв в столице. В Подольском районе», - написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Также в Киеве была объявлена воздушная тревога, следует из данных официального ресурса по оповещению населения.
В настоящий момент в столице Украины находится президент ЮАР Сирил Рамапоса. Сегодня утром он прибыл на железнодорожную станцию под Киевом. Как утверждается, глава государства приехал для обсуждения африканской инициативы по мирному урегулированию.