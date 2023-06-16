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В Ивано-Франковской области Украины объявили всеобщую мобилизацию

Андрей Аркадьев
13:58 16.06.2023
Отмечается, что местный военкомат издал указ об обязательной явке всех военнообязанных в 10-дневный срок.
В Ивано-Франковской области Украины объявили всеобщую мобилизацию
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, GlobalLookPress
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В Ивано-Франковской области Украины объявили всеобщую мобилизацию. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Как пишет украинское издание, местный военкомат издал указ об обязательной явке всех военнообязанных мужчин в течение 10 дней. В документе также говорится о мобилизации транспортных средств.

В Минобороны России регулярно сообщают о высоких потерях Вооруженных сил Украины как в живой силе, так и в военной технике. Противник безуспешно пытается вести контрнаступление, однако все попытки атак отражают наши войска.

Сегодня российское оборонное ведомство показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ экипажем вертолета Ка-52 «Аллигатор».

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