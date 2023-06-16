Голикова заявила, что шесть миллионов занятых не получают МРОТ

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В настоящий момент, по ориентировочной информации ФНС, около шести миллионов занятых не получают МРОТ. Такие данные привела зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Порядка 6 млн человек занятых у нас не получает минимальный размер оплаты труда, это не значит, что не заняты где-то еще, но, по данным налоговой службы, таких занятых порядка 6 млн человек», - сказала она.

Как утверждает вице-премьер, еще у 12 миллионов россиян нет никаких трудовых договоров.

«Если коротко, то это огромный корпус проблем, над которыми нам всем совместно надо работать», - добавила Голикова.

Ранее на полях ПМЭФ глава Министерства труда и социальный защиты РФ Антон Котяков сообщил, что ведомство не поддерживает установление шестидневной рабочей недели.