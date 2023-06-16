Саперы ЦВО разминируют участки местности на Красно-Лиманском направлении

Специалисты также проделывают проходы в минных полях.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Ежедневно специалисты инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа в зоне специальной операции проводят разминирование различных районов и участков дорог на Красно-Лиманском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В случае невозможности извлечения опасного предмета саперы уничтожают его на месте. Для этого используется накладной заряд. Кроме того, инженерно-саперные подразделения проделывают проходы в минных полях.

Также специалисты очищают наиболее задействованные участки местности от различных взрывоопасных предметов, в том числе от неразорвавшихся снарядов и боеприпасов.

Ранее Минобороны России рассказывало, как инженерно-саперные подразделения ивановских десантников разминируют взятые опорные пункты украинских боевиков на Красно-Лиманском направлении. Бойцы ВДВ вручную метр за метром с помощью щупов обследуют позиции и извлекают неразорвавшиеся боеприпасы.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.