Онлайн-марафон в поддержку участников СВО «Да здравствует Россия!» набирает обороты

В состав жюри вошли художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман, заслуженный артист России Александр Маршал, заслуженный артист России Александр Брыксин, певец Сергей Волчков и другие.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В России проходит онлайн-марафон в поддержку наших бойцов, выполняющих задачи в зоне спецоперации. Его проводит Департамент культуры Минобороны.

Марафон стартовал в День России, 12 июня, его участники должны исполнить композицию «Да здравствует Россия!» Сергея Найдуна и Владимира Ильичева, сделать собственную запись и направить ее организаторам мероприятия. В рамках проекта уже снят видеоклип при участии таких артистов, как Родион Газманов, группа «Фабрика», Сергей Войтенко и Александра Круглова.

В марафоне могут принимать участие как профессиональные музыканты, так и любители. Компетентное жюри просмотрит все записи и отберет 10 лучших исполнителей к 25 июня. В этот же день на странице онлайн-марафона в соцсети «ВКонтакте» состоится трансляция видеозаписей.

Победителям предоставят возможность выступить на концертных площадках и покажут по телевидению в рамках акции «Великого Отечества сыны», а также пригласят на экскурсию в Музейно-храмовый комплекс ВС РФ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.