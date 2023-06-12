Онлайн-марафон на исполнение песни «Да здравствует Россия!» стартовал 12 июня

Десять лучших исполнителей композиции пригласят для участия в концертных и телевизионных мероприятиях в рамках Всероссийской акции «Великого Отечества сыны».

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В России стартовал онлайн-марафон на исполнение песни «Да здравствует Россия!». Авторами композиции стали Сергей Найдун и Владимир Ильичев. В рамках проекта уже сняли клип с участием ведущих российских артистов. Принять участие в марафоне могут все желающие - как в России, так и за ее пределами.

«Была написана песня, мы ее выбрали. Нам она очень понравилась, мы решили обязательно запустить марафон, записали видеоклип. В нем приняли участие известные артисты», - рассказала певица и участница проекта Александра Круглова.

Суть марафона заключается в том, чтобы россияне записали эту песню по-своему и прислали видео на суд жюри, объяснил другой участник проекта, Сергей Войтенко.

«Мы хотим, чтобы вся страна поучаствовала, все 89 регионов, все 145 миллионов человек. Из них мы выберем 10 самых ярких исполнителей. Это могут быть коллективы и солисты. Это может быть, как акапельное пение, так и аккомпанемент», - отметил Войтенко.

Подать заявку можно на официальном сайте «Вос-Марафон.РФ» или отправить записанное видео и свои контактные данные (ФИО, возраст, город, email, телефон) на официальную почту онлайн-марафона: i@vosmarafon.ru.

Торжественное объявление победителей и трансляция видео исполнения состоится 25 июня. Все участники получат именной сертификат. Десять лучших исполнителей композиции будут приглашены для участия в концертных и телевизионных мероприятиях в рамках Всероссийской акции «Великого Отечества сыны», а также на обзорную экскурсию в Музейно-храмовый комплекс Вооруженных сил Российской Федерации.