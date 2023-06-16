В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Украинские боевики устроили бой во время возвращения миссии МАГАТЭ с ЗАЭС

Сергей Лебедев
01:12 16.06.2023
Националисты грубо нарушили режим тишины, ответственность за который взяли на себя ранее.
Украинские боевики устроили бой во время возвращения миссии МАГАТЭ с ЗАЭС
© Фото: Dmitry Grigoriev, Argumenty i Fakty, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Боевики нарушили режим тишины, ответственность за который взяли на себя, и начали бой, когда миссия Международного агентства по атомной энергетике во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси возвращалась на Украину. Об этом «Звезде» сообщил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

По его словам, обстрела не было. Завязался бой, когда миссия уже подъехала к границе. Никто не пострадал. Ренат Карчаа отметил, что украинская сторона гарантировала режим тишины до шести часов вечера. Однако бой начался ранее этого времени.

«Украина грубо нарушила режим тишины, ответственность за который взяла на себя ранее», - подчеркнул советник генерального директора концерна «Росэнергоатом».

Напомним, вчера миссия МАГАТЭ посетил Запорожскую атомную электростанцию. В ходе визита гендиректор агентства Рафаэль Гросси заявил о серьезной ситуации после разрушения Каховской гидроэлектростанции. Он отметил, что количества воды для охлаждения АЭС достаточно для безопасности работы объекта.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:52 Армия
Видео
Поддержка не прекратится: военкоры обсудили с Сергеем Кириенко реализацию проекта «Все для Победы!»
19:39 В стране и мире
Видео
Карчаа: на территории ЗАЭС никогда не было ударной техники
18:23 В стране и мире
Во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога
18:07 В стране и мире
Ушаков сообщил о планах Путина посетить Турцию
18:23 В стране и мире
Handelsblatt: Дания и Нидерланды оплатят поставку Украине 14 танков Leopard 2
Популярное
Видео
«Жестко вообще, кипиш»: строитель снял на видео пожар у ЖК на востоке Москвы
Лукашенко заявил, что «послал на хрен» украинскую делегацию
Видео
В Кремле с тревогой восприняли сообщения о Делимханове
Видео
Путин назвал придурками тех, кто бьет по гражданским объектам
Видео
«Какой на хрен третий тур? Это госпереворот!»: Путин о событиях на Украине во время прихода Ющенко
Смертельный прыжок с парашютом рязанского бизнесмена в Коломне попал на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.