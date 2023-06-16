Украинские боевики устроили бой во время возвращения миссии МАГАТЭ с ЗАЭС

Националисты грубо нарушили режим тишины, ответственность за который взяли на себя ранее.

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Боевики нарушили режим тишины, ответственность за который взяли на себя, и начали бой, когда миссия Международного агентства по атомной энергетике во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси возвращалась на Украину. Об этом «Звезде» сообщил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

По его словам, обстрела не было. Завязался бой, когда миссия уже подъехала к границе. Никто не пострадал. Ренат Карчаа отметил, что украинская сторона гарантировала режим тишины до шести часов вечера. Однако бой начался ранее этого времени.

«Украина грубо нарушила режим тишины, ответственность за который взяла на себя ранее», - подчеркнул советник генерального директора концерна «Росэнергоатом».

Напомним, вчера миссия МАГАТЭ посетил Запорожскую атомную электростанцию. В ходе визита гендиректор агентства Рафаэль Гросси заявил о серьезной ситуации после разрушения Каховской гидроэлектростанции. Он отметил, что количества воды для охлаждения АЭС достаточно для безопасности работы объекта.