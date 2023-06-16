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Подмосковье второй год подряд вошло в топ-3 регионов РФ по инвестиционному климату

Максим Крюков
12:06 16.06.2023
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что из года в год перед регионом стоит задача по созданию все более комфортных условий для бизнеса.
Подмосковье второй год подряд вошло в топ-3 регионов РФ по инвестиционному климату
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Московская область сохранила место в топ-3 регионов РФ по инвестиционному климату. Национальный рейтинг озвучили на полях Петербургского международного экономического форума - 2023. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что из года в год перед субъектом стоит задача по созданию все более комфортных условий для бизнеса.

По словам главы региона, в этот перечень входят льготы для строительства, подключения инфраструктуры, регистрации прав, получения мер поддержки.

«Второй год подряд Подмосковье входит в тройку лидеров национального инвестиционного рейтинга, хотя стартовали мы, напомню, в 2015 году с 22-го места», - передает его слова телеканал «360».

Воробьев также отметил важность конкуренции, которая «задает темп, ориентирует на результат». По его словам, чтобы сохранить место в рейтинге, необходимо «каждый год прибавлять, стараться создавать более комфортные условия для бизнеса».

Возглавила рейтинг, результаты которого озвучила гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, Москва, на второй позиции расположилась Республика Татарстан. Помимо Подмосковья, третье место заняли Нижегородская и Тюменская области.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал планирующего переизбраться на занимаемую должность губернатора Московской области Андрея Воробьева. Глава государства отметил, что у региона хорошие показатели. Российский лидер также призвал губернатора Подмосковья активно работать с людьми и все им рассказывать.

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