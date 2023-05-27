Этот орден смогут получить и иностранцы за эффективное участие в сотрудничестве с РФ в области космоса.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин учредил в России орден Гагарина. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, этим орденом будут награждать за заслуги в сфере космоса.

Кроме того, этот орден смогут получить иностранцы за эффективное участие в сотрудничестве с Российской Федерацией в космической области.

Ранее глава Российской Федерации вручал государственный награды в Кремле. Так орден святого апостола Андрея Первозванного из рук президента РФ получил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.