Спецслужбы проверяют версию атаки украинских БПЛА на завод подушек в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что возгорание было на складе хранения продукции и в административном здании предприятия «Бел-Поль».

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В ночь на 16 июня на территории предприятия по производству одеял и подушек с разными наполнителями «Бел-Поль» в Курской области произошел пожар. Об этом заявил глава региона Роман Старовойт.

«На место прибыли подразделения пожарной охраны, которые подтвердили возгорание на складе хранения продукции и в административном здании», - написал он в своем Telegram-канале.

По словам губернатора Курской области, пожарные ликвидировали открытое горение, в настоящее время ведется разбор конструкций на месте происшествия.