Помимо уничтоженных боевиков, неприятель потерял за сутки на этом участке пять танков, семь боевых машин пехоты, четыре автомобиля и две минометные батареи.

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Минобороны России сообщило об уничтожении более 200 украинских боевиков за сутки боев на Времевском выступе. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«На Времевском выступе наиболее активные боевые действия шли в районах населенных пунктов Ровнополь и Урожайное Донецкой Народной Республики, где в результате мужественных действий российских подразделений группировки войск "Восток", ударов авиации и огня артиллерии отражены пять атак подразделений ВСУ», - заявил он.

Помимо уничтоженных боевиков, неприятель потерял за сутки на этом участке пять танков, семь боевых машин пехоты, четыре автомобиля и две минометные батареи.

Кроме этого, на Донецком направлении, по словам Конашенкова, были успешно отражены пять украинских атак. Это произошло в районах населенных пунктов Первомайское, Петровское и Старомихайловка на территории ДНР.

Эти атаки стоили противнику до 215 боевиков, трех боевых бронированных машин, пяти автомобилей и двух гаубиц Д-20.

Также Игорь Конашенков заявил, что в 2023 году российские бойцы получили по 300 тысяч рублей за каждый сбитый украинский самолет.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.