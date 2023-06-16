В стране и мире СК РФ заочно предъявил обвинение бывшему главкому ВСУ Хомчаку Тимур Шерзад В заявлении Следственного комитета говорится, что по вине Руслана Хомчака погибли и получили ранения десятки мирных людей. © Фото: СК РФ Читайте нас на: Следственный комитет России заочно предъявил обвинение бывшему главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку. «В результате его преступных действий погибли и получили ранения десятки мирных граждан, в том числе дети, повреждены объекты гражданской инфраструктуры», - говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета. Также обвинение за события апреля - июня 2014 года было предъявлено первому заместителю председателя СБУ Василию Крутову и первому заместителю начальника штаба Сухопутных войск ВСУ Игорю Федорову. Кроме этого, СК РФ заочно предъявил обвинение в наемничестве 95 иностранным гражданам, которые участвовали в боях на стороне киевского режима. Среди этих наемников есть фигуранты, имеющие гражданство Соединенных Штатов, Франции, Британии, Бельгии, Латвии, а также Израиля. Ранее Следственный комитет опубликовал кадры допроса поставщика суррогатного сидра в магазины Димитровграда. Экспертное мнение и аналитика