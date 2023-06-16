Над облаками: Су-30 выполнили боевые задачи в зоне спецоперации

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Экипажи многоцелевых истребителей Су-30 в ходе спецоперации отработали патрулирование в заданном районе, прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике украинских боевиков.

Кадры боевых вылетов самолетов Су-30СМ Восточного военного округа (ВВО) показало Минобороны РФ.

Истребители выполняли полет с подвешенными ракетами различного класса. Во время одного из вылетов был обнаружен и уничтожен украинский самолет.

Ранее Минобороны России показало видео с уничтожением украинской бронетехники на Запорожском направлении экипажем вертолета Ка-52 «Аллигатор».

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.