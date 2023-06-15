Националисты выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО

Также боевики выпустили по городу девять снарядов натовского калибра.

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Боевики сегодня рано утром из реактивных систем залпового огня обстреляли Петровской район Донецка. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Отмечается, что националисты выпустили по городу 20 ракет. Обстрел производился со стороны населенного пункта Кураховка. О последствиях атаки не сообщается.

Ранее после полуночи боевики выпустили по Донецку 9 снарядов калибром 155 мм. Под удар попали Кировский и Петровский районы.

Напомним, вчера было обстреляно село Соболевка в Белгородской области. Огонь велся из «Градов» по частному сектору.