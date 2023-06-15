Второй день ПМЭФ-23 открылся забегом с атлетами и министром спорта

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Второй день Петербургского экономического форума начался в 6.30 с традиционного забега. Разминку перед стартом провели олимпийские чемпионы - гимнаст Артур Далалоян и фигуристка Алина Загитова.

Дистанция забега - пять километров. Он проходит по центральным улицам северной столицы. В числе бегунов много известных персон - гимнасты Никита Нагорный, Дина и Арина Аверины, пловец Евгений Рылов, актер Владимир Машков, министр спорта Олег Матыцин. Руководитель спортивного проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу - в числе организаторов забега. Сегодня она вместе с участниками, но не на дистанции.

«Я сегодня не бегу, потому что я должна быть буквально через час в Кронштадте и по времени, к сожалению, не успеваю. Хотя в прошлом году трасса была немножко не такая и если бы хватило времени, обязательно бы поучаствовала», - отметила она.

После заряда бодрости всех ждет насыщенная деловая программа. На бизнес-завтраке выступят официальный представитель российского МИД Мария Захарова и глава Минобрнауки Валерий Фальков. Чуть позже на одной из сессий можно будет послушать председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину, министра экономического развития Максима Решетникова и министра финансов Антона Силуанова. Будут и влиятельные иностранные гости - на сессии по энергетике ждут главу венгерского МИД Петера Сийярто и бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

ПМЭФ-23 открылся в среду и продлится до 17 июня. В форуме участвуют более 17 тысяч человек из 130 стран мира.