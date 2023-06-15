Профессор Тетельмин заявил, что Каховскую ГЭС возможно восстановить за год

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Каховскую ГЭС получится восстановить примерно за год, но для этого необходима мирная обстановка. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил профессор РУДН, доктор технических наук Владимир Тетельмин.

Собеседник пояснил, что протяженность напорного фронта плотины составляет порядка трех километров: основная часть приходится на грунтовые плотины дамбы, а 500 метров - на бетонную часть.

«Разрушена только бетонная часть, и то ее оголовок, ее верхняя часть, бычки (бетонные опоры подвижных металлических затворов. - Прим.ред.)... Речь будет идти о восстановлении вот тех бычков, которые упали, не выдержав многократного обстрела», - рассказал Тетельмин.

Тетельмин напомнил, что разрушившуюся в 2009 году Саяно-Шушенскую ГЭС удалось восстановить в течение нескольких лет.

«Здесь гораздо легче, потому что мощность Каховской ГЭС в 20 раз меньше, чем мощность Саяно-Шушенской плотины. Поэтому, я думаю, в течение года можно все восстановить и она будет как новенькая. Но для этого нужна, конечно, мирная ситуация», - подчеркнул ученый.

Ранее о том, что плотина Каховской ГЭС подлежит восстановлению, заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.